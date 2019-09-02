Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве грузина в Берлине

Представители российского посольства в Германии встретились с подозреваемым в убийстве грузина в Берлине, сообщили в дипмиссии.

«27 августа сего года консульские должностные лица посольства России в ФРГ встретились с задержанным гражданином по его просьбе и в соответствии с российским законодательством оказали ему необходимую консульско-правовую помощь», – передает сообщение посольства ТАСС.

Дипмиссия призвала дождаться окончания расследования, чтобы избежать распространения недостоверной информации и спекуляций.

Ранее СМИ заявили, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине якобы может быть сотрудником российских спецслужб.

Гражданин России, который арестован в Берлине за убийство грузина, как утверждается, въехал в Германию по документам некоего сибиряка Вадима Сергеевича. Знакомые убитого заявляют, что он стал жертвой национальной «разборки».

Газета ВЗГЛЯД писала об убийстве в Берлине гражданина Грузии, в котором СМИ уже увидели политическую подоплеку.

В Кремле заявили, что преступление не связано с российским государством и официальными органами.