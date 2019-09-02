Француз за 20 минут обошел защиту электронного голосования Москвы

Французский программист Пьеррик Годри за 20 минут смог обойти систему защиты электронного голосования Москвы после предложения властей российской столицы вознаграждения тому, кто сможет найти в системе слабое место.

Годри решил принять участие в конкурсе, на решение задачи было выделено 12 часов, однако он справился за 20 минут, пишет Le Parisien, передает «ИноТВ».

Сам эксперт пояснил, что с более мощным компьютером справился бы за 2-3 минуты.

Годри отметил, что расшифровать закодированный бюллетень было также просто, как подобрать ключ к велосипедному замку. «Ключи к шифрам были слишком маленькими; чем меньше знаков, тем легче», – отметил он.

Хакеры смогут отслеживать результаты голосования в реальном времени, если система голосования не изменится, отмечается в материале.

«Россияне не замедлили поздравить эксперта и предложить ему вознаграждение в размере 13 тыс. 500 евро», – заключило издание.