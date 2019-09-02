Из католической школы в США изъяли книги о Гарри Поттере из-за опасности заклинаний

Из библиотеки католической школы Святого Эдуарда в Нашвилле (США) изъяты все части книг о Гарри Поттере, подобную идею предложил пастор Дэн Рихилл.

Решение об изъятии литературы было принято после того, как пастор проконсультировался с экзорцистами в США и Риме. Те заявили, что при помощи волшебных заклинаний из серии книг о волшебниках можно призвать злых духов, сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на издание Mirror.

В письме к родителям учеников Рихилл утверждает, что книги представляют магию как и добром, так и злом, но в действительности являются «хитрым обманом». По словам заведующей школы, пастор имеет право принимать подобные решения, однако в свободное время дети могут читать книги о волшебнике.

Ранее в Польше священник публично сжег книги о Гарри Поттере и другие произведения о вампирах и оборотнях.