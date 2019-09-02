Следствие попросило арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать еще одну фигурантку дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

«В Басманный районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ранее сообщалось, что портив Абызова заведено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Обвинение было предъявлено также скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.