Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине

Граффити с изображением погибшего главы ДНР Александра Захарченко появилось в итальянском Турине. Работа выполнена группой уличных художников к первой годовщине гибели Захарченко.

«Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart («Донбассарт»). Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити. Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки», – передает ТАСС слова главы представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.

Он добавил, что Запад должен испытывать «стыд за теракт, организованный год назад».

«В Захарченко мы видим пример героя, пожертвовавшего собой ради защиты свободы и суверенитета своего народа», – сказал Марроне.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». В мае 2019 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что следователи установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства первого лидера провозглашенной республики. Тогда их имена не раскрывались.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.

Напомним, в июне в ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко.

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