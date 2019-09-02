В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую облачную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.