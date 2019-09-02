Сбившего в Москве ребенка водителя Porsche задержали

Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками ГИБДД в районе дома 30 по Донецкой улице», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Водитель доставлен в отделение полиции для разбирательства. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, отметили в пресс-службе.

Накануне в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе дома на Коломенской улице в Москве, после чего скрылся с места происшествия.