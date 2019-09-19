В РПЦ раскритиковали идею исключения основ религий из школьной программы

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

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          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

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              В РПЦ раскритиковали идею исключения основ религий из школьной программы

              19 сентября 2019, 20:29

              Текст: Елизавета Булкина

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              Руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела иеромонах Геннадий (Войтишко) заявил, что заявление Синодального отдела религиозного образования и катехизации с критикой возможного исключения из школьной программы преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма является следствием отсутствия взаимопонимания с Минпросвещения по этому вопросу.

              Ранее профильный комитет Московского патриархата выступил против проектов нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, опубликованных министерством просвещения. Так, в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести модулей по выбору предоставляются лишь два: основы светской этики и мировые религиозные культуры. Следовательно, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры, а также основы ислама, буддизма и иудаизма, сообщает РИА «Новости».

              В опубликованном проекте нового ФГОС основной ступени (5–9-й классы) говорится, что в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), которая является логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.

              «Консультации проводились, проводятся, и публикация этого заявления стала определенным результатом этих наших консультаций и встреч. К сожалению, вынуждены были вынести эту тему в публичную плоскость. И в силу того, что как раз-таки проекты ФГОС были также опубликованы, без консультаций с нами», – сказал Войтишко, отвечая на вопрос о том, взаимодействуют ли Церковь и Минпросвещения по этому поводу.

              По его словам, взаимодействие структур осуществляется «в рабочем режиме, но, тем не менее, есть какие-то вещи, когда, судя по всему, не находится взаимопонимания».

              Также он прокомментировал проекты нового ФГОС, отметив, что «если раньше родители могли выбирать себе конфессионально ориентированную подачу культуры, то сейчас они этого права лишаются». «И нас это беспокоит, это беспокоит родительское сообщество», – добавил он.

              Ранее родители учеников столичной школы пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования».

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