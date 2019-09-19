В РПЦ раскритиковали идею исключения основ религий из школьной программы

Руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела иеромонах Геннадий (Войтишко) заявил, что заявление Синодального отдела религиозного образования и катехизации с критикой возможного исключения из школьной программы преподавания основ православия, ислама, буддизма и иудаизма является следствием отсутствия взаимопонимания с Минпросвещения по этому вопросу.

Ранее профильный комитет Московского патриархата выступил против проектов нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, опубликованных министерством просвещения. Так, в предметной области Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) из шести модулей по выбору предоставляются лишь два: основы светской этики и мировые религиозные культуры. Следовательно, из ОРКСЭ исключаются основы православной культуры, а также основы ислама, буддизма и иудаизма, сообщает РИА «Новости».

В опубликованном проекте нового ФГОС основной ступени (5–9-й классы) говорится, что в предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), которая является логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.

«Консультации проводились, проводятся, и публикация этого заявления стала определенным результатом этих наших консультаций и встреч. К сожалению, вынуждены были вынести эту тему в публичную плоскость. И в силу того, что как раз-таки проекты ФГОС были также опубликованы, без консультаций с нами», – сказал Войтишко, отвечая на вопрос о том, взаимодействуют ли Церковь и Минпросвещения по этому поводу.

По его словам, взаимодействие структур осуществляется «в рабочем режиме, но, тем не менее, есть какие-то вещи, когда, судя по всему, не находится взаимопонимания».

Также он прокомментировал проекты нового ФГОС, отметив, что «если раньше родители могли выбирать себе конфессионально ориентированную подачу культуры, то сейчас они этого права лишаются». «И нас это беспокоит, это беспокоит родительское сообщество», – добавил он.

Ранее родители учеников столичной школы пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования».

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