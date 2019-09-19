Instagram запретит показывать подросткам рекламу похудения

Instagram будет ограничивать или удалять контент, который продвигает продукты для похудения или косметические процедуры. Подобные публикации будут недоступны для пользователей младше 18 лет.

Политика будет вестись в Instagram, но также буде влиять на контент в Facebook. Кроме рекламы продуктов для похудения и косметических процедур, запрет распространяется на сообщения, которые стимулируют пользователей покупать продукты или включают цену, об этом сообщает BuzzFeed.

«Мы хотим, чтобы Instagram был позитивным местом для всех, кто его использует, и эта политика является частью нашей постоянной работы по снижению давления, которое люди иногда могут испытывать в результате социальных сетей», – сказала менеджер по общественной политике Instagram Эмма Коллинз.

В ближайшее время компания планирует представить новые инструменты, которые позволят пользователям сообщать о публикации в приложении, если они считают, что оно нарушает новую политику.

Ранее был представлен рейтинг самых популярных в России источников информации, куда также входит Instagram.