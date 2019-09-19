Эстонские депутаты не захотели восстанавливать памятник легионеру «Ваффен-СС»

Эстонские депутаты из волости Ляэнаранна проголосовали против восстановления ранее демонтированного памятника солдату СС, сообщил старейшина волости Микк Пиккметс.

«У этого камня нет никакой прямой связи с жителями или событиями в городе Лихула. На местном кладбище не похоронен ни один из погибших в этих краях легионеров», – сказал старейшина, передает ТАСС со ссылкой на газету Laane Elu.

В 2018 году на время проведения митинга, посвященного 14-й годовщине демонтажа, установили копию монумента солдату СС. В июле 2019 года сообщалось, что демонтированный памятник вновь захотели восстановить.