Хозяин затонувшего у Туапсе катера объявлен в розыск

Собственник затонувшего возле поселка Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края катера скрылся от следствия, его объявили в розыск, сообщила пресс-служба МВД по Южному федеральному округу.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению этого преступления владельца маломерного судна «Атолл» – Гончарова Сергея Григорьевича... 19 августа... при проведении следственных действий Гончаров покинул кабинет следователя... и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено... Транспортная полиция ищет подозреваемого, объявленного в федеральный розыск», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что у Гончарова есть характерная примета – родинка на лбу.

Напомним, летом в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Погибли два человека. Капитан судна сбежал, однако позднее был задержан полицией.

Выяснилось, что судно было перегружено почти в пять раз, а у капитана не было лицензии. Кроме того, катамаран не прошел техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения.