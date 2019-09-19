Кремль анонсировал визит Путина на учения «Центр-2019»

Президент Владимир Путин в пятницу посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня же президент перелетит в Оренбург, где он переночует, и завтра он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в четверг в Минобороны сообщили, что более 250 экипажей Воздушно-космических сил будут задействованы в ходе розыгрыша тактического эпизода на полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

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