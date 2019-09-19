Врачи посоветовали не принимать душ ежедневно

Врачи-дерматологи пришли к выводу, что ежедневное принятие душа негативно сказывается на здоровье человека.

По мнению специалистов, современные люди очень часто принимают душ, несообразно загрязнению тела, сообщает Медикфорум.

Дерматологи подчеркивают, что частое мытье приносит пользу лишь производителям гелей для душа и шампуней, а у человеческого организма снижается защитный барьер.

Кроме того, частый горячий душ вызывает пересушивание кожи и микротрещины в ней. Если добавить к этому мыло и шампунь, уничтожаются полезные бактерии на коже, увеличивая риск развития инфекций.

Медики также уточнили, что люди принимают душ и ванну слишком долго. По их словам, водные процедуры не должны превышать 15 минут. Это нужно для того, чтобы не снижать защитный барьер кожи.

Слишком горячие ванны увеличивают риск сердечного приступа в пять раз по сравнению с интенсивными физическими нагрузками, говорится в материале.

Лучшим способом поддержания чистоты тела специалисты называют свежее белье и одежду, ежедневная смена которых может заменить необходимость принимать душ.

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