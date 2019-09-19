Кэмерон рассказал, как бровью оставил Шотландию в составе Британии

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу

Последняя встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в конце июня в ЯпонииФото: Kevin Lamarque/Reuters
Пока все внимание сосредоточенно на ситуации вокруг Ирана, Дональд Трамп сделал неожиданное признание, относящее к ключевому конфликту наших дней – американо-китайскому. Президент США признал, что в торговой войне с Пекином нет шансов достичь соглашения в ближайший год. Но это не плохая новость, а хорошая. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Израиль для России – это:
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          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

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              Кэмерон рассказал, как бровью оставил Шотландию в составе Британии

                 19 сентября 2019, 08:30
              Фото: Phil Noble/Reuters
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон рассказал, как он просил личного секретаря королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы та оказала влияние на итоги референдума о независимости Шотландии в 2014 году, сообщили СМИ.

              Как пишет The Guardian? в сентябре 2014 года Кэмерон гостил в замке Балморал (частной резиденции британских монархов в Шотландии – прим. ВЗГЛЯД), когда узнал результаты соцопроса YouGov, по которым большая часть шотландцев хотела выйти из состава Великобритании.

              «Я помню свои разговоры с моим личным секретарем, его разговоры с личным секретарем королевы и мои разговоры с личным секретарем королевы. Я не просил ни о чем, что было бы каким-либо образом неуместно или неконституционно, но просто поднятая бровь, знаете, даже на четверть дюйма, как мы думали, могла бы иметь значение», – передает ТАСС слова Кэмерона.

              Издание пишет, что тогдашний секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд и личный секретарь королевы Кристофер Гейдт действительно обсуждали, как Елизавета II может выразить свою обеспокоенность в связи с перспективой голосования за независимость Шотландии, оставаясь при этом беспристрастной.

              При этом The Guardian пишет, что слова экс-премьера указывают на то, что он хотел прямого вмешательства королевы, поскольку обратился к секретарю королевы из-за «растущего чувства паники», что Шотландия проголосует за независимость.

              Через неделю после этого королева выразила надежду на то, что «люди очень хорошо подумают о своем будущем», когда будут голосовать, что стало ее первым публичным комментарием по вопросу референдума.

              Как пишет издание, шотландские националисты раскритикуют Кэмерона за его признание, так как считают, что те слова королевы повлияли на итоги референдума.

              Напомним, ранее в четверг первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что в ближайшие годы Шотландию может ждать независимость от Великобритании.


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