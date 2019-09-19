Кэмерон рассказал, как бровью оставил Шотландию в составе Британии

Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон рассказал, как он просил личного секретаря королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы та оказала влияние на итоги референдума о независимости Шотландии в 2014 году, сообщили СМИ.

Как пишет The Guardian? в сентябре 2014 года Кэмерон гостил в замке Балморал (частной резиденции британских монархов в Шотландии – прим. ВЗГЛЯД), когда узнал результаты соцопроса YouGov, по которым большая часть шотландцев хотела выйти из состава Великобритании.

«Я помню свои разговоры с моим личным секретарем, его разговоры с личным секретарем королевы и мои разговоры с личным секретарем королевы. Я не просил ни о чем, что было бы каким-либо образом неуместно или неконституционно, но просто поднятая бровь, знаете, даже на четверть дюйма, как мы думали, могла бы иметь значение», – передает ТАСС слова Кэмерона.

Издание пишет, что тогдашний секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд и личный секретарь королевы Кристофер Гейдт действительно обсуждали, как Елизавета II может выразить свою обеспокоенность в связи с перспективой голосования за независимость Шотландии, оставаясь при этом беспристрастной.

При этом The Guardian пишет, что слова экс-премьера указывают на то, что он хотел прямого вмешательства королевы, поскольку обратился к секретарю королевы из-за «растущего чувства паники», что Шотландия проголосует за независимость.

Через неделю после этого королева выразила надежду на то, что «люди очень хорошо подумают о своем будущем», когда будут голосовать, что стало ее первым публичным комментарием по вопросу референдума.

Как пишет издание, шотландские националисты раскритикуют Кэмерона за его признание, так как считают, что те слова королевы повлияли на итоги референдума.

Напомним, ранее в четверг первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что в ближайшие годы Шотландию может ждать независимость от Великобритании.