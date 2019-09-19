Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 9–11 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 7–12 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до нуля – минус 2 градусов.