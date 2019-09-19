«Болезнь вейперов» добралась до Канады

В Лондоне (Онтарио, Канада) подростка госпитализировали с тяжелым заболеванием легких, вызванным злоупотреблением вейпом, сообщают СМИ со ссылкой на канадских медиков.

Пациент курил вейп каждый день, передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Медики пояснили, что болезнь пока нельзя однозначно назвать следствием вейпинга, но «другой поддающейся определению причины» врачи не видят.

Подросток прошел курс лечения, ему стало лучше. Пациент уже покинул больницу.

Вероятно, это первый случай «болезни вейперов», зафиксированный в Канаде.