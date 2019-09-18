С продажей 18 тыс. билетов на Олимпиаду-2020 для россиян возникли серьезные проблемы

Директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета России (ОКР) по продаже билетов на Игры 2020 года в Токио на территории России Мария Тарасова заявила о проблеме с распределением билетов для россиян со стороны оргкомитета «Токио-2020».

«Мы очень обеспокоены ситуацией с распределением билетов для России со стороны оргкомитета «Токио-2020». На сегодняшний день нами запрошено, но до сих пор не подтверждено порядка 18 тыс. билетов для российских болельщиков. Это около 75% от общего числа. Столь серьезный дефицит, созданный по не совсем понятным для нас причинам для России, уже стал причиной переноса старта продаж на более поздний срок – ориентировочно на октябрь», – передает ее слова РИА «Новости».

Тарасова отметила, что компания «МАТЧ Хоспиталити» и Олимпийский комитет России на протяжении нескольких месяцев неоднократно обращались в оргкомитет «Токио-2020», в МОК, в посольство Японии в России, прося обратить внимание на международную практику распределения билетов для иностранных болельщиков.

За последнюю неделю оргкомитет Игр-2020 подтвердил из общей квоты только дополнительно 1 тыс. билетов. Аргументация оргкомитета в том, что на билеты крайне высокий спрос.

«Проблема остается и уже сейчас влияет на количество наших соотечественников, которые хотели бы и готовы поехать в Японию поддержать наших спортсменов, но не имеют возможности приобрести билет. Есть риск, что россиян в Токио на трибунах будет совсем мало», – сказала она.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) направил в Олимпийский комитет России (ОКР) официальное приглашение на XXXII Олимпийские игры в Токио в 2020 году.