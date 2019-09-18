Пакистан отказался пропустить самолет премьера Индии

Власти Пакистана приняли решение не пропускать самолет премьер-министра Индии Нарендре Моди, направляющегося в Германию.

Об отказе в использовании воздушного пространства Пакистана для перелета премьер-министра Индии Нарендре Моди в Германию заявил министр иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, сообщает RT со ссылкой на издание Dawn.

Отмечается, что такое решение было принято «с учетом ситуации в оккупированном Кашмире».

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что ситуация в регионе Кашмир может спровоцировать начало ядерной войны с Индией.