В порт Литвы зашла подводная лодка ВМС Германии

Минобороны Литвы сообщило, что в Клайпедский морской порт страны на Балтике зашла подводная лодка военно-морских сил (ВМС) Германии U-31.

«Субмарина U-31 пришла с визитом в Клайпеду в сопровождении вспомогательного корабля типа Oste. Оба борта пробудут в литовском порту до 21 сентября», – сказано в сообщении Минобороны, передает ТАСС.

По данным ведомства, предыдущий визит немецких подлодок U-16 и U-26 в Клайпеду был 18 лет назад.

«Приход германской подводной лодки демонстрирует прочность связей наших стран в сфере военного сотрудничества, единство и солидарность союзников по НАТО, а также вносит вклад в средства сдерживания НАТО не только на суше, но и на море», – отметил замминистра обороны Витаутас Умбрасас, подчеркнув, что приход U-31 – это дружеский визит, в ходе которого никаких военных мероприятий не планируется.

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