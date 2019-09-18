Российские ученые разработали новую гравитационную модель элементарных частиц

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов. Это открытие способно перевернуть современные представления о физике. Результаты исследования опубликованы в Russian Physics Journal.

Влияние гравитационного взаимодействия (кривизны пространства и времени) в области микрона считается исчезающе малым по сравнению с влиянием электромагнитного поля и поля ядерных сил. То есть, электрическое поле протона в миллиард миллиардов раз больше его поля тяготения, поэтому гравитацию в этом случае обычно не учитывали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

В общей теории относительности это считается недоразумением, так как каждое поле, обладая энергией и, следовательно, массой, искривляет пространство-время и эта кривизна воспринимается нами как гравитационное поле.

Однако при этом, согласно идее и уравнениям Альберта Эйнштейна в общей теории относительности, и электромагнитное поле, и поле ядерных сил, и вообще любое другое одновременно является гравитационным, «порождая» его. Таким образом, нет смысла сравнивать по силе гравитационное поле с самим собой.

Однако на сегодняшний день физика обычно ограничивается плоским пространством в специальной теории относительности (СТО) и из-за этого вынуждена считать любые элементарные объекты точечными и бесструктурными.

«Полученное новое решение уравнений снимает распространенное недоразумение и позволяет понять гравитационную (геометрическую) природу фундаментального электрического заряда e, массы покоя частицы m, выразить их через кривизны пространства, а также рассчитать радиус элементарной частицы R. Последний оказывается равным радиусу горловины «кротовой норы», которой на самом деле предстает в ОТО любая частица – то есть, она не «шарик» в трехмерном пространстве, а «дырка» в четырехмерном пространстве», – рассказал один из авторов исследования, доцент НИЯУ МИФИ Юрий Хлестков РИА «Новости».

Исследователь отметил, что радиус протона с точностью 0,04% совпадает с экспериментальным значением, которое было получено в 2010 году группой Поля на мюонном водороде. Этот факт стал экспериментальным подтверждением ОТО в релятивистской области микромира, где влияние гравитации считалось пренебрежимо малым.

«Другой парадокс: протон в пустом плоском пространстве СТО обязан быть точечным. Поэтому уже сам эксперимент, идентифицирующий его конечный радиус, опровергает малость влияния гравитационного взаимодействия, а значит, и кривизны пространства-времени. Но и это еще не все: электрон, согласно современным экспериментам, считается точечным (бесструктурным), а новое решение в ОТО дает его конечный радиус в 459 раз больший, чем у протона», – добавил Хлестков.

Ученые считают, что полученные результаты могут привести и к переосмыслению роли ОТО в физике, и к выявлению новых свойств частиц, полей, пространства-времени, благодаря которым станет возможным решение множества актуальных задач энергетики и освоения дальнего космоса.

Ранее российские ученые вместе с коллегами из Европы открыли новую частицу.