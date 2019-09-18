Семья под Липецком инсценировала пропажу дочери, чтобы не отдавать ее в школу

В Липецкой области родители инсценировали пропажу восьмилетней дочери, чтобы ребенок не пошел на учебу в первый класс, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру региона.

Родители ребенка скрыли девочку из-за религиозных убеждений, сообщает «Российская газета». Они решили спрятать дочь, чтобы вести ее обучение на дому.

Девочка, проживающая в поселке Паниковец, до восьми лет не посещала занятия, когда мать по требованию директора школы записала ребенка в первый класс, то родители вывезли дочь из района и объявили о ее пропаже.

Позднее пропавшую нашли в Подмосковье, куда ее специально отправили родители.

Отмечается, что на поиски девочки направили правоохранителей и волонтеров.