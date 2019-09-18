После скандальных крестин в Гатчинской епархии нашли нарушения

В ходе проверки инцидента с грубым обращением священника с младенцем во время церемонии крещения в Гатчинской епархии прокуратура Ленинградской области выявила ряд нарушений.

«Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка Гатчинской епархии, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства. <..> В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в середине августа в Мариенбургском покровском храме в Гатчинском районе Ленинградской во время крестин священник грубо обращался с годовалым ребенком, видеозапись скандального обряда появилась в Сети и вызвала волну критики в адрес священнослужителя, в том числе и со стороны РПЦ.

Игумена Фотия, проводившего обряд, на год отстранили от священнослужения. Отмечалось, что жалобы на священника поступали неоднократно.