Посольство отреагировало на сообщения афганских СМИ о «помощи» России талибам

Российское посольство в Афганистане назвало спекуляциями и вбросом сообщения местных СМИ о помощи Москвы запрещенной в России террористической организации «Талибан».

На странице МИД в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение посольства России в Афганистане.

В нем указывается, что «на фоне состоявшегося на днях визита делегации катарского офиса Движения талибов (ДТ) в Москву посольство России в Кабуле обратило внимание на появление в афганской прессе очередных безосновательных обвинений России в оказании помощи ДТ».

Так, газета «Хевад» на языке пушту в номере от 15 сентября 2019 года опубликовала статью «Талибы из Дохи тайно прибыли в Москву», в подзаголовок которой сообщается о якобы имеющей место «помощи» «Талибану» со стороны России, а также наличии неких документов о вывозе талибских вооружений на ремонт в Таджикистан из провинции Кундуз.

Диппредставительство также обратило внимание, что 15 сентября 2019 года на сайте газеты «Этелаат-е Руз» была опубликована «еще одна статья антироссийской направленности» – «Россия – главный «выгодоприобретатель» от срыва американо-талибских переговоров».

Посольство заявило, что склонно считать оба инцидента «срежиссированным «вбросом», призванным дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана в соответствии с чаяниями и нуждами афганского народа».

Там напомнили, что «аналогичные спекуляции уже появлялись в местных СМИ около года назад, однако до сих пор никаких реальных свидетельств на этот счет не было представлено ни правоохранительным органам Афганистана, ни российским должностным лицам».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры талибами о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы».

До этого он объявил об отмене переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о прекращении огня в Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что секретная сделка Трампа с талибами улучшит отношения США с Россией.