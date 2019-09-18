Эксперт: Петербург увидел компетентность Беглова

«У города появился легитимный хозяин, и это очень важно. Потому что Беглов давно и успешно руководит Санкт-Петербургом, но до сих пор его позиция была незакрепленной. Теперь же он прошел процедуру выборов и получил подтверждение своих полномочий из рук жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Шпунт, комментируя вступление в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Беглов стал губернатором, потому что город увидел его компетентность и способность выполнять те функции, которые должен выполнять глава города. Беглову достался сложный участок работы, и избирательная кампания не была простой», – добавил генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт.

Эксперт отметил, что Беглов достаточно хозяйственный и ответственный политик, и жители города это увидели.

«Он сумел справиться с ценами на ЖКХ. До него ни один губернатор не смог с этим справиться. Он первый, кто смог решить эту проблему. Петербуржцы сделали свой выбор, и назначение Беглова – позитивная новость не только для него, но и для Петербурга», – заключил политолог.

В среду победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города. Официальная церемония прошла в среду на заседании законодательного собрания в Мариинском дворце. Беглов принес присягу на Уставе перед депутатами Заксобрания, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Северной столицы и присутствовавшими на мероприятии гостями.

С этого момента он официально принял полномочия главы города. Губернатора Санкт-Петербурга избирают на пять лет. Кроме того, Беглов переназначил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко сенатором от Петербурга.

Напомним, 9 сентября стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов в ходе выборов губернатора смог набрать 64,45% голосов. Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах.