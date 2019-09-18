В пандусе для инвалидов у поликлиники на Ямале установили опору ЛЭП

В поликлинике в отдаленном районе Нового Уренгоя в пандусе для инвалидов-колясочников рабочие поставили опору ЛЭП, сообщил депутат регионального заксобрания Иван Вершинин.

«Прямо посреди объекта доступной среды расположена опора ЛЭП, что создает логичный вопрос: а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие? Могу конечно предположить, что опору перенесут, но не логичнее ли было тогда сперва переносить опору, а потом устанавливать пандус?» – написал Вершинин в своей группе во «ВКонтакте».

Он добавил, что попросит проверить этот объект на соответствие требованиям.

В департаменте здравоохранения пояснили, что работы контролировал окружной департамент строительства, передает РИА «Новости».

В августе СМИ сообщали, что в Орле неизвестные бросили мужчину-инвалида на полу в доме для престарелых.