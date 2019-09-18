США предложили ЕС совместные проекты на Украине

Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии предложило Евросоюзу совместные проекты на Украине.

Госдепартамент опубликовал грант для финансирования проектов, направленных на интеграцию Украины в ЕС. Предполагается, что программа Emerging Donors Challenge Program должна быть реализована вместе с европейскими странами. В частности, среди «новых стран-доноров» обозначены Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения, передает RT.

«В рамках инициативы EDCP США устанавливают партнерские отношения с вышеуказанными новыми странами-донорами посредством софинансирования общих проектов в сфере помощи иностранным государствам, направленных на передачу Украине опыта правительств этих стран в преодолении переходного периода и прохождении процесса интеграции в ЕС», – указано в тексте гранта.

Целью программы обозначена интеграция с западными рынками, укрепление демократии на Украине и обеспечение энергетической и кибербезопасности.

США берут на себя не более 50% стоимости инициативы, остальная часть ложится на партнера из Европы. Срок реализации совместной программы по Украине не должен превышать 1,5 года.

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, США таким образом стремятся сохранить свое влияние в Европе.

«Это такая коллективная работа под руководством Соединенных Штатов, как бы забота о демократической Украине. Это пример четкой, продуманной, планомерной работы по сохранению своего места в мире, по сохранению влияния на союзников. Примечательно, что Соединенные Штаты не хотят нести бремя расходов, подключают целых 11 стран», – отметил эксперт.

В гранте отмечается, что в качестве одного из направлений совместной деятельности посольство США намерено рассмотреть проекты по обеспечению доступа Украины на западные рынки и расширению возможностей для американских инвестиций и торговли.

Кроме того, США намерены заняться повышением безопасности энергетического сектора Украины.

«Вашингтон в первую очередь, устраивая подобные проекты, преследует в европейских странах собственные интересы, а не интересы европейских государств», – пояснил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, отметив, что «это энергетическая оккупация Европы».

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении помочь Украине стать независимой от российских поставок газа, благодаря своим поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу.

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