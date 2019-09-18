Названы российские города с самыми высокомерными жителями

Агентство Zoom Market провело исследование и назвало города с самыми высокомерными жителями.

Агентство провело опрос, в котором попросило ответить на шесть вопросов: считают ли респонденты себя лучше других, легко ли признают ошибки, спокойно ли воспринимают критику, прислушиваются ли к чужому мнению, оценивают ли социальный статус других людей и могут ли признать, что окружающие умнее, говорится в сообщении на сайте агентства.

В результате опроса первую строчку среди городов с самыми высокомерными жителями занял Воронеж, на втором месте оказался Санкт-Петербург, третья позиция у Казани. Екатеринбург и Краснодар также вошли в первую пятерку, а замыкает список Иваново.

При этом 93% респондентов не сочли себя высокомерными.

Опрос проводился методом личных интервью. Общая выборка составила 3 тыс. интервью.