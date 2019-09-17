Столтенберг сослался на «независимые разведданные» о российских ракетах

Утверждая, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, генсек НАТО Йенс Столтенберг сослался на некие «независимые разведданные».

При этом он не привел конкретных доказательств, передает РИА «Новости».

По версии Столтенберг, Россия «несколько лет назад» якобы начала «разработку и размещение в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом».

Подчеркивается, что их мобильность затрудняет обнаружение, в результате чего сокращается «время предупреждения» и «порог для применения» ядерного оружия.

Столтенберг отметил, что все члены НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД, если Москва «не вернется к соблюдению» договора. Как заявил генсек НАТО, Россия этого не сделала. По его словам, Москва якобы «продолжает разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор».

Напомним, российское военное ведомство уже указывало, что заявления генсека НАТО о размещении Россией ракет в Европе в нарушение ДРСМД бездоказательны.

При этом уже в августе Пентагон объявил об успешных испытаниях нарушающей договор ракеты. В Кремле отмечали, что за несколько недель или месяцев такое испытание подготовить невозможно.

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