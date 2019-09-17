Экс-глава ЦРУ сравнил уход США из Афганистана с выводом войск СССР

Вывод войск США из Афганистана может привести к такому же кризису, какой был после ухода советских войск в 1989 году, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Петреус опасается, что без американских войск Афганистан может «скатиться в новую гражданскую войну», передает «Интерфакс» со ссылкой на Hill.TV.

По его словам, после вывода советских войск «был ужасный период для Афганистана», Кабул «был практически полностью разрушен».