Путин поручил Минстрою собирать все обращения из пострадавших от паводка регионов

17 сентября, вторник | Последнее обновление — 18:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пограничники задержали более 80 граждан КНДР
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругать продажных попов на джипах, злиться на слияние церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там и Собчак с Богомоловым. Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»
Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Визит Владимира Путина в Дагестан
Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назадПодробности...
Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон
Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:TrailПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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