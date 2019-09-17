Путин поручил Минстрою собирать все обращения из пострадавших от паводка регионов

Президент России Владимир Путин поручил Минстрою собирать все обращения жителей регионов Дальнего Востока, которые пострадали от паводка. Ведомству поручено стать «интегрирующим центром», чтобы ускорить процесс решения проблем.

«Речь идет о семи регионах в целом, это сотни домов, это сотни подтопленных участков дорог, это большое количество социальных объектов, тысячи людей, которые оказались в зоне ЧС. Здесь много комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах, в регионах, так и на уровне Федерации», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что невозможно организовать работу должным образом, когда главы регионов «носятся по всем правительственным кабинетам и коридорам».

«Должен быть какой-то интегрирующий центр. И таким центром будет Министерство строительства и руководитель этого министерства (Владимир Якушев)», – заявил президент.

Якушев, в свою очередь, попросил губернаторов регионов Дальнего Востока максимально оперативно подготовить списки пострадавших от паводков, передает РИА «Новости».

«У нас это самая больная тема. Очень важно, чтобы в муниципальных образованиях эта работа была поставлена на самый высокий уровень. Я обращаюсь к коллегам-губернаторам, нужно организовать муниципальные команды и максимально быстро подготовить списки пострадавших», – сказал Якушев.

Он подчеркнул, что у Минстроя до сих пор нет списков пострадавших в Иркутской области.

Ранее на совещании Путин подверг критике работу региональных и местных властей по ликвидации паводка.