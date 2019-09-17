Во второй тур президентских выборов Туниса прошли два кандидата

Во второй тур выборов президента в Тунисе прошли Каис Саид и Набиль Карути, сообщили в избирательной комиссии государства.

Каис Саид набрал 18,4% в первом туре, Набиль Каруи – 15,58%, передает РИА «Новости» со ссылкой на избирком.

«В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, будет организован второй тур», – пояснили в комиссии. По этим данным, дата второго тура будет назначена после окончательного утверждения итогов первого.

На третьем месте в ходе первого этапа оказался представитель исламской партии «Ан-Нахда» Абдельфаттаф Муру. Представители действующего руководства страны не прошли во второй тур.

Напомним, президент Туниса Аль­­-Баджи Гаид ас-Себси скончался в июле.