На Украине впервые запретили номера с животными в цирке

Окружной административный суд Одессы впервые на Украине запретил использовать животных в городском цирке.

Иск против цирка в Одессе подали зоозащитники, когда во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных, сообщает телеканал «Громадское».

Отмечается, что на заседании суда также присутствовали работники цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

«После четырехчасового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в «свержении устаревшей цирковой системы». После того, как решение суда вступит в силу, в представлениях одесского цирка смогут участвовать только люди», – сказано в сообщении.

По данным издания, коммерческий директор цирка Юрий Горлочов во время заседания требовал прекращения рассмотрения дела до окончания рассмотрения другого, находящегося в приморском суде, которое также связано с проверками, однако судья отказала в ходатайстве.

Ранее об отношении к номерам с животными в цирке рассказали россияне.