Премия «Студент года» вошла в платформу «Россия – страна возможностей»

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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только КрымФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории? Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Некоторые подразделения литовской армии выглядят грозно, но в реальности не представляют собой реальную военную силуФото: Ints Kalnins/Reuters
Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругаться на продажных попов на джипах, злиться на слияние Церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там Собчак с Богомоловым. Подробности...

Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

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          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Премия «Студент года» вошла в платформу «Россия – страна возможностей»

              17 сентября 2019, 16:48

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              Российский союз молодежи и АНО «Россия – страна возможностей» заключили партнерское соглашение о проведении национальной премии «Студент года».

              Студенты из более чем из 65 регионов страны примут участие в отборочных турах премии, а 1 тыс. лучших смогут представить свои учебные заведения в финальных испытаниях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Финалы премии пройдут в двух городах: с 5 по 9 ноября в Казани для учащихся профессиональных образовательных организаций, и с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону для студентов образовательных организаций высшего образования.

              «В 2019 году премия пройдет в три этапа. Первый этап – региональный. Он охватит более 65 регионов. Второй – всероссийский заочный – конкурс резюме и портфолио соискателей премии, победителей региональных этапов. Третий – всероссийский очный этап соберет 400 участников-студентов профессиональных образовательных организаций и 600 студентов образовательных организаций высшего образования», – сообщил председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий.

              Участие в конкурсных мероприятиях премии «Студент года» примут студенты из более чем 1,5 тыс. учебных заведений России в возрасте от 16 до 25 лет.

              «С вхождением проекта в платформу «Россия – страна возможностей» его ждут несколько изменений. В частности, они коснутся номинаций премии. Во-первых, увеличится их количество. В прошлом году их было 16, а в этом – уже 23. Во-вторых, новшеством станут коллективные номинации, в том числе профессиональные», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Он уточнил, что среди новых номинаций заявлены: «Добровольческое» и «Экологическое объединение года», «Киберспортивный клуб года» и «Студенческое СМИ года», а также «Творческий студенческий клуб года».

              Впервые награды будут вручаться и в номинациях «Комиссия по качеству образования» и «Юридическая клиника года». Юридическая клиника – это негосударственная система бесплатной юридической помощи. Обычно они создаются на базе высших учебных заведений, оказывают правовую помощь и дают юридические консультации.

              «Всего студенты учреждений среднего профобразования смогут побороться за призы в девяти номинациях, а студенты вузов – в 14 номинациях», – добавил Алексей Комиссаров.

              Оценивать конкурсные испытания очного этапа будут более 70 членов экспертного совета – представители органов власти, бизнеса, образовательных, научных организаций, общественных объединений, спортсмены, деятели культуры и искусства.

              «Федеральное агентство по делам молодежи традиционно поддерживает проведение премии «Студент года». Мы традиционно привлекаем победителей конкурса в нашу работу, в частности победитель премии в прошлом году стал советником руководителя Росмолодежи. У нас есть широкая грантовая линейка, прежде всего, это гранты для физических лиц – ребят в возрасте от 14 до 30 лет. Я уверен, что премия будет не просто развиваться, а с включением в приоритетную линейку платформы «Россия – страна возможностей» приобретет кардинально новый уровень и совсем другое качество», – прокомментировал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

              По словам Алексея Комиссарова, в этом году изменится порядок вручения гран-при. В 2018 году это была отдельная номинация. «В этом году главный приз будет определяться среди всех индивидуальных номинантов очного этапа финала. То есть по итогам двух финалов – для студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций – мы вручим два гран-при», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

              По словам директора департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования министерства науки и высшего образования Ольги Чернышевой, премия «Студент года» является «примером эффективной системы отбора и поддержки талантливой молодежи».

              «Министерство науки и высшего образования с 2014 года поддерживает идею проведения премии «Студент года» и является ее организатором на федеральном уровне. Мы приветствуем расширение номинаций в рамках конкурса и появление новых профессиональных номинаций по направлением обучения», – сказала Чернышева.

              «Минпросвещения поддерживает премию «Студент года». Важно, что с 2018 года «Российский союз молодежи» проводит премию для обучающихся высшей школы и колледжей отдельно. Раньше ребятам из СПО, фактически ещё школьникам 10-11 классов по возрасту, приходилось соревноваться с более опытными студентами вузов. У них не оставалось шансов на победу, так как борьба шла «в разных весовых категориях». Сейчас регионы активно направляют команды из колледжей, а ведь у нас более 3,5 тысяч организаций СПО, в которых обучается 3 млн студентов. В колледжах развивается спорт, творчество, волонтерство. Участие в премии дает возможность  студентам проявить себя, а победа (вне зависимости от этапа) это признание заслуг, успехов и усердного труда студента», – отметила помощник министра просвещения РФ, член жюри российской национальной премии «Студент года» Мария Муркова.

              В 2019 году организаторами премии выступают министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, кабинет министров Республики Татарстан, правительство Ростовской области, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».


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