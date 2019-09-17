В Подмосковье выпал первый снег

В подмосковном городе Видное жители сняли на видео первый снег.

«С первым снегом, товарищи!!!», – говорится в подписи к видео, которое опубликовано в Instagram-группе vidnoeoverhear. Комментаторы в Сети отметили, что первый снег в этом году пошел рано.

На этой неделе в Московском регионе ожидается похолодание, а также возможны первые морозы и снег, отмечает РИАМО. Жителям Подмосковья в конце текущей недели следует ждать заморозки до минус 2 градусов.

19 июля снег выпал в Якутии.