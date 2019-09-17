Умер народный артист России Валерий Успенский

Завкафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, народный артист России Валерий Успенский умер в Петербурге на 81-м году жизни.

«Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром», – сообщили в учреждении, передает ТАСС.

Успенский окончил Ленинградскую консерваторию. С 1960 года он трудился на должности главного хормейстера Театра оперы и балета Улан-Удэ, после – руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения, дирижером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, худруком и главным дирижером Академического хора Хабаровска и т. д.

Успенский был также деканом вокального факультета Петербургской консерватории и руководил хором студентов учреждения. В последние годы он проводил мастер-классы с хором Таусонского университета (США), хором Высшей школы музыки города Энсхеде (Нидерланды) и других.