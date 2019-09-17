СВР не стала комментировать ситуацию с «агентом ЦРУ» Смоленковым

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не комментирует ситуацию вокруг экс-сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, которого СМИ называют «агентом ЦРУ».

«Не комментирую. Не в компетенции», – передает ТАСС слова Нарышкина.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России.

Телеканал NBC сообщил, что «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала«. В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.

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