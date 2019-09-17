Священник заявил о вреде школьных психологов

Школьные психологи могут навязывать ребенку ценности, которые будут полностью противоречить христианскому мировоззрению, заявил священник Павел Островский.

На своей странице в Instagram он опубликовал скрин соглашения о психологическом сопровождении в школе, передает «Ридус».

«Одна обеспокоенная мама прислала мне вот эту фотографию. Подозреваю, что похожее соглашение подписывают в большинстве общеобразовательных учреждений», – написал Островский.

По его мнению, родители подписывают соглашение из-за положения, в котором сказано, что психологи помогают в воспитании детей, в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.

«И пока некоторые монахи, не имеющие детей, заливаясь слезами радости от работы психологов, рассказывают всем, что это все хорошо и безобидно; меня, многодетного отца, все это очень сильно волнует. Откуда мне знать, что школьный психолог не навяжет моему ребенку какие-нибудь «ценности», которые будут полностью противоречить христианскому мировоззрению, – заявил священник.

Он также отметил, что «это смешно», когда «вчерашний подросток, получивший диплом психолога» рассказывает детям о правильных ценностях.

«Вы как хотите, а я реально думаю, что мы запустили Троянского коня в свой дом», – отметил Островский.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что психология в принципе имеет отношение к науке.

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