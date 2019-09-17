В детскую больницу в Приморье закупили новейшее оборудование

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко проверил краевую детскую больницу №1, он посетил неонатальный центр, который оснастили современными приборами и аппаратами.

В неонатальном центре главной детской больницы Приморья берутся за самые сложные случаи, говорится на сайте администрации Приморского края.

По словам главного врача больницы Надежды Горелик, сложнейшие операции, в том числе и хирургического профиля, новорожденным с весом чуть более килограмма здесь выполняют несколько раз в неделю. Это стало возможным благодаря новейшему оборудованию, современным технологиям и высококлассным профессионалам-врачам, которые работают в неонатальном центре.

«Наши врачи творят чудеса. Например, у маленького пациента диафрагмальная грыжа, то есть те органы, которые должны находиться в брюшной полости – печень, кишечник, находятся в плевральной полости – там, где должно находиться легкое. Задача специалистов – сделать так, чтобы все органы встали на свое место, а маленький пациент в дальнейшем развивался в соответствии с возрастом и жил полноценной жизнью», – говорит Надежда Горелик.

На службе врачей центра с начала лета – портативный аппарат для определения газового состава крови «Айстат». Его применение существенно сократило время оценки состояния новорожденного, а значит и его оперативной транспортировки даже из самого дальнего уголка Приморья.

Благодаря поддержке губернатора края Олега Кожемяко больница получила и необходимое дорогостоящее оборудование для выхаживания крошечных пациентов. Два новейших портативных УЗИ-аппарата с набором неонатальных датчиков также высоко оценены врачами-неонатологами.

«Первая» детская больница Приморья сегодня является единственной на Дальнем Востоке клиникой, где установлены компаундеры – зарубежные аппараты, предназначенные для точного дозирования всех вводимых растворов новорожденным. В ближайшее время ожидается поступление аппаратов искусственной вентиляции легких, фототерапевтической системы для лечения желтухи у новорожденных и уникальных инкубаторов-трансформеров.

«Эти высокотехнологичные инкубаторы могут легко превращаться в открытую реанимационную систему, что позволит врачу провести операцию новорожденному ребенку прямо в инкубаторе», – говорит заведующий Краевого неонатального центра Андрей Выхрестюк.

Врио вице-губернатора оценил и оснащение реанимобилей, которые круглосуточно доставляют маленьких приморцев из любого уголка края.

«Сегодня «первая» детская краевая больница полностью оправдывает свое название. Здесь не только одно из лучших оборудований в отделении реанимации и интенсивной терапии, здесь еще и работает настоящая команда профессионалов», – отметил Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что службе материнства и детства в крае уделяется особое внимание. Так, только в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям региону выделено более 309 млн рублей из федерального бюджета, из которых 154 млн рублей край получит в этом году.

«Средства направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», – подчеркнул врио вице-губернатора.