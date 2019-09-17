Марин Ле Пен не исключила своего участия в президентских выборах

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не исключила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2022 году.

Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV: «Наш лагерь выберет того, кто лучше всех сможет объединить как можно больше сил для того, чтобы выиграть президентские выборы».

Она добавила, что «многие ищут волшебного кандидата». Лидер «Национального объединения» отметила, что «пока не видела» такого кандидата, но не исключила его появления, передает РИА «Новости».

«Однако во всяком случае я говорю французам: «Если никто не появится, я всегда здесь, чтобы защитить их интересы», – заявила Ле Пен.

По ее мнению, на выборах в 2022 году будут бороться два видения – глобалистов и националистов.

Ранее партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов.