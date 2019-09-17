Иран решил отказаться от переговоров с США на всех уровнях

Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Хаменеи заявил, что «политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

США обвинили Иран в этом инциденте, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники.

Кроме того, в американском сенате призывали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана.

В Тегеране назвали ложью заявления Вашингтона о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. Китай назвал безответственными обвинения американской стороны в адрес Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.

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