Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой, местами умеренный, дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 13–15 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 5 градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с, в связи с чем 17 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градусов.