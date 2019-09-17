Елизавета II осталась без бара во дворце из-за пьянства персонала

В Букингемском дворце из-за пьянства сотрудников пришлось закрыть королевский бар, сообщил бывший пресс-секретарь королевы Великобритании Дик Арбитер.

Он сообщил, что раньше в Букингемском дворце функционировал бар, от которого в итоге пришлось отказаться, поскольку люди, работавшие во дворце, часто покидали бар в «потрепанном» виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Star.

Во дворце остался королевский бассейн, персоналу разрешено им пользоваться, сказал Арбитер.