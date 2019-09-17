Россия подчеркнула неприемлемость ударов Израиля по Сирии

Любые удары по территории суверенного государства, являющегося членом ООН неприемлемы, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов об израильских ударах по Сирии.

Он отметил, что эту позицию не раз озвучивали как глава российского государства Владимир Путин, так и глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Россия призывает другие страны заниматься урегулированием конфликтов «путем консультаций и переговоров».

Викторов сообщил, что российский лидер в Сочи не обсуждал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху новый раунд переговоров по Сирии на уровне глав совбезов России, Израиля и США.

Посол России пояснил, что подобные переговоры «были полезными», но их новый раунд зависит «от наполнения формата» и «практических наработок».