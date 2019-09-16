Минкультуры собралось создать федеральную кинокомиссию

В Минкультуры рассматривают возможность создания единой федеральной кинокомиссии, сообщил глава ведомства Владимир Мединский на форуме международной ассоциации кинокомиссий «Синепозиум».

Единая кинокомиссия должна будет «координировать региональные», оказывать им «методическую и организационную» помощь, передает РИА «Новости».

Мединский заявил, что кинокомиссии во всем мире показали свою эффективность в продвижении регионов при съемках. Они выполняют функции «модераторов» и «служб одного окна» между кинокомпаниями и руководством регионов, решая «административные, бюрократические, юридические и любые другие» вопросы.

Министр подчеркнул, что съемки способствуют «продвижению» региона, создают рабочие места, развивают инфраструктуру и благоприятствуют финансовому климату.

В России есть два типа кинокомиссий – с механизмом рибейтов и без. Так, с рибейтом работают в Приморском крае (выплачен первый рибейт на фильм «На районе» в размере 15%), с ноября там появится возможность возвращать до 50% затрат. В Калининградской области «компенсирует 20% от расходов», в Ульяновской области – до 30%.

Без рибейта комиссии работают в Москве, Астрахани и Туле, они оказывают административно-организационную поддержку.

Негосударственные кинокомиссии есть в Крыму, Карелии, Татарстане, Башкортостане и Архангельске.

Напомним, «Синепозиум» впервые проходит в России. В форуме принимают участие HBO, Universal и Sony PlayStation production.

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