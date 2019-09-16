Путин, Эрдоган и Роухани осудили удары Израиля по Сирии

Удары Израиля по Сирии являются дестабилизирующими, они ведут к усилению напряженности в регионе, заявили лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия, Турция и Иран привержены «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии.

Лидеры трех стран назвали «израильские военные атаки в Сирии нарушающими суверенитет и территориальную целостность» САР.

Путин, Эрдоган и Роухани призвали уважать резолюцию ООН, «отвергающую оккупацию сирийских Голан». Россия, Турция и Иран «осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам».

В заявлении также были отвергнуты «незаконные инициативы по самоуправлению» в Сирии, предпринимаемые «под предлогом борьбы с терроризмом».

Участники переговоров «подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу» и выразили уверенность, что урегулирование в Сирии возможно только через «политический процесс».

Россия, Турция и Иран заявили о необходимости усилить гуманитарную помощь Сирии «без выдвижения предварительных условий».

Напомним, трехсторонний саммит прошел в Анкаре. Следующий решено провести в Иране.

На прошлой неделе в резиденции президента России Бочаров ручей состоялась встреча главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль согласился с Россией, что нужно обеспечить суверенитет и территориальную целостность Сирии. При этом премьер Израиля обвинил Иран в том, что тот стал чаще предпринимать попытки ударов по Израилю с территории Сирии. Нетаньяху заявил Путину, что Израиль «действует и продолжит действовать» против «подобной угрозы».