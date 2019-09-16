Путин выразил надежду на вывод войск США из Сирии

Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, Россия надеется, что решение американского президента Дональда Трампа об их выводе будет реализовано, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана.

«Что касается присутствия американских вооруженных сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно, всем это хорошо известно. Будем исходить из того, что принятое президентом США Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано до конца», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также указал, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Россия делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере. Проводим активные контакты по проблематике СВПД с его участниками, а также с США, и, конечно, поддерживаем на всех уровнях политический диалог с Ираном», – сказал Путин.

Напомним, США заявляли о начале вывода войск из Сирии в январе, однако так и не выполнили задуманное. Более того, на днях стало известно о намерении Пентагона отправить в САР еще 150 военных.