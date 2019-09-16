Промпроизводство в России с начала года выросло на 2,6%

В августе промышленное производство в России выросло на 2,9% относительно августа 2019 года, а в период с января по август – на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата.

«Прирост промышленного производства за август составил 2,9% по сравнению с августом 2018 года и 2,5% по сравнению с июлем 2019 года. За период с января по август промышленное производство выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится на сайте Росстата.

Ведомство подчеркивает, что положительную динамику показали все сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,1% к августу 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,7% к августу 2018 года).

В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча цветных металлов – прирост 10,9% к августу прошлого года. Добыча нерудных полезных ископаемых выросла на 11,3% к августу 2018 года.

В обрабатывающих отраслях значительно выросли объемы производства пищевой продукции (4,1% в годовом выражении и на 5,7% к июлю 2019 года).

Производство нефтепродуктов выросло на 3,3% к августу 2018 год и на 1,1% к июлю 2019 года. Производство бензина – на 7,9% в годовом выражении и на 2% по сравнению с июлем этого года.

В металлургии отмечен двукратный объемы литья стали в годовом выражении и на 8,9% к июлю 2019 года, алюминия – на 3,5% в годовом выражении.

В машиностроении отмечен прирост производства паровых котлов на 70,6% к августу 2018 года и на 55,1% к июлю 2019 года. Это связано с окончанием производства ряда крупных заказов сельскохозяйственной и железнодорожной техники.

Производство электронного оборудования, выпускаемого в медицинских целях, выросло на 69,5% в годовом выражении и на 27,1% по сравнению с июлем 2019 года.

В прошлом месяце промпроизводство, по оценкам Минэкономразвития, показало рост на 2,8%.