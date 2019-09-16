Названа новая дата открытия третьей ВПП Шереметьево

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) Шереметьево откроется на текущей неделе, сообщила пресс-служба аэропорта.

«19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно- посадочная полоса (ВПП-3)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что официальное открытие третьей ВПП в Шереметьево состоится 1 сентября, однако его перенесли.

Первоначально открыть новую ВПП планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, но ввод в эксплуатацию несколько раз переносился.