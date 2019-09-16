Латвия увидела угрозу в работе России с соотечественниками за рубежом

Поддержка Россией молодых соотечественников за рубежом и работа Москвы по укреплению исторической памяти угрожает конституционному строю Латвии, говорится в проекте концепции национальной безопасности латвийских министерства внутренних дел и службы госбезопасности.

В документе утверждается, что в последние годы Россия активно «использует политику поддержки соотечественников в качестве инструмента для вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии», передает ТАСС.

Авторы концепции считают, что Россия в работе с соотечественниками приоритетом делает укрепление исторической памяти, а также военно-мемориальную работу.

«В соответствии с этим восстанавливаются и содержатся мемориалы и памятники, чтобы с их помощью подчеркнуть историческое присутствие России на территории Латвии. Таким образом Россия старается вживить желаемую для себя интерпретацию исторических событий, одновременно отрицая оккупацию Латвии и подвергая сомнению основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии», – заявляется в документе.

В тексте также утверждается, что предоставление Россией стипендий иностранцам для обучения в российских университетах и вовлечение молодых соотечественников в мероприятия на территории России, – это один из способов сформировать в прибалтийской республике «лояльное молодое поколение», которое впоследствии могут использовать для реализации интересов Кремля.

Отметим, что многие россияне в Латвии имеют статус «неграждан» и лишены ряда гражданских прав – в частности, не могут голосовать на выборах. Мэр Риги Дайнис Турлайс в июне заявил, что существование неграждан в Латвии является самой большой политической ошибкой в истории республики с момента ее независимости.