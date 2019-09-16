Стало известно, как изменится «Супрематический крест» Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) изменит свою работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба фестиваля Stenograffia, на котором был создан объект.

В сообщении на странице фестиваля во «ВКонтакте» говорится, что рисунок будет представлять собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника.

Отмечается, что эскиз изменился незначительно, «без потери эстетических качеств».

«Арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади еще точнее, чем было», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в работе по-прежнему будет использоваться цитата из манифеста Казимира Малевича. Кроме того, неизменными останутся главные цвета работы: красный, черный и белый.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь привлекла церковных экспертов для оценки работы «Супрематический крест» Покраса Лампаса.

Напомним, сотрудники коммунальных служб Екатеринбурга повредили работу Лампаса, власти города заявили, что виновные будут наказаны, а арт-объект будет восстановлен.

Лампас отказался от визита в Екатеринбург для реставрации работы из-за протестов верующих и заявил, что готов изменить форму работы.

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